La préfecture du Var lance une alerte rouge au tsunami... par erreur

Une alerte rouge au tsunami a été diffusée sur les réseaux sociaux ce mardi dans le Var. C'est la préfecture qui avait au départ publié l'alerte par erreur. Ce ne devait être qu'un exercice, qui n'avait pas vocation à finir en ligne.

Incroyable erreur dans le Var, ce mardi. L'alerte rouge tsunami a été déclenchée par erreur sur les réseaux sociaux par la préfecture du département. Le message demandait aux Varois d'évacuer du rivage au plus vite, de se rendre immédiatement à pied sur un point haut, ou de monter à l'étage des maisons et d'attendre les consignes de sécurité en écoutant la radio.

En quelques minutes, cette alerte s'est propagée sur les réseaux et a causé une belle frayeur aux habitants du département.

Il est 14h30 lorsque Mireille, qui finit tranquillement son café sur sa terrasse, est alertée par son fils. Son début d'après-midi prend alors une autre tournure.

“Immédiatement, on a commencé à réfléchir à ce qu’il fallait faire. C’est un petit peu la situation d’un secouriste, j’imagine. Il y a un truc qui se passe, quelles sont les choses à faire en priorité et en urgence. On a décidé d’allumer une radio locale, tout en se préparant à monter sur le toit si nécessaire”, décrit-elle.