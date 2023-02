"Ça a fondu": les stations de ski de nouveau confrontées au manque de neige

C'est le début des vacances de la zone C, ce vendredi. Des vacanciers qui pourraient être tentés de partir au ski mais dans les stations, les conditions commencent à se dégrader faute de chute de neige depuis près d'un mois.

Grand soleil, ciel bleu, températures printanières… Des conditions idéales pour les vacanciers. Un peu moins pour les pistes de ski. "Ça a fondu et là, il manque un peu de neige. Il y a des plaques de verglas, surtout le matin. Mais une fois qu’on prend de l’altitude, toutes les conditions sont réunies”, indiquent ces vacanciers au micro de RMC.

Pour Isabelle et son mari, c'est la fin du séjour. Des Lillois ravis de la météo, même si ce n’est pas forcément de bon augure. “On vient depuis 20 ans à La Plagne et c’est vrai que les conditions changent. On a plus chaud qu’avant à la même période”, assure Isabelle.

Pas de neige en février?

Et ça ne devrait pas changer dans les prochains jours, au détriment des vacanciers de la zone C. A La Plagne, il n’a pas neigé depuis janvier.

“On est peut-être parti pour avoir le premier mois de février sans précipitation. Autour du 23-24, une perturbation pourrait nous toucher. Je mets ça au conditionnel. On l’espère fortement”, explique Luc Nicolino, directeur de la sécurité des pistes.

Mais pas d’inquiétude, les stocks de neige sont bons. Et les équipes s’activent. "Tous les soirs, des dameuses équipées de treuil remontent la neige qui a été déplacée sur le bas des pistes pour la remonter sur les pentes”, détaille-t-il.

Vu la qualité de la neige, les skieurs sont appelés à redoubler de vigilance sur les pistes pour éviter les accidents.