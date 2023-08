Canicule: 5 départements en alerte orange, quelle évolution pour la semaine?

La chaleur va persister ce lundi dans le centre-est, avec cinq départements placés en vigilance orange canicule, tandis que le temps sera orageux de la Nouvelle-Aquitaine au Grand-Est. La chaleur devrait persister toute la semaine.

La chaleur s’installe sur la France, et même la canicule à certains endroits. Une vigilance orange canicule a été délivrée par Météo France et concerne 5 départements du Centre-Est: l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Pourquoi parle-t-on de canicule ?

On peut parler de canicule car on dépasse certains seuils de températures la nuit ET le jour, le tout pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs. Par exemple, à Chambéry, en Savoie, 19° la nuit, et 34° le jour. A Lyon, dans le Rhône, 20° la nuit et 34° le jour.

Pour l’instant, on ne voit pas la fin de cet épisode de canicule dans le Centre-Est, cela va durer au moins jusqu’à dimanche, tout en se renforçant, Lyon devrait par exemple atteindre 38° dès jeudi.

Ce week-end tout le pays sauf le Finistère devrait avoir très chaud

Et c’est d’ailleurs à partir de jeudi, que ces très fortes chaleurs (températures supérieures à 35°) devraient aussi gagner le Sud-Ouest, puis la Bourgogne-Franche-Comté et l’Alsace vendredi.

Ce week-end, tout le pays, sauf le Finistère, devrait connaître des températures supérieures à 30-32°, avec un risque de canicule essentiellement dans l’Est et le Sud, mais prudence, il y a des scénarios plus pessimistes, plus chauds, l’incertitude est encore de mise pour la moitié Nord.