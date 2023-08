Canicule: en dépit des chaleurs étouffantes, pourquoi le festival Woodstower est-il maintenu?

L'agglomération lyonnaise, au même titre que le département du Rhône, est toujours en alerte rouge pour canicule. Malgré un thermomètre flirtant avec les 40°C, le festival Woodstower a été maintenu avec un dispositif néanmoins adapté.

Le département du Rhône est, ce jeudi encore, bien présent dans la liste des des 17 départements placés en alerte rouge pour canicule. Et si sur place, la préfecture a appelé à la plus grande vigilance, en demandant à ce que toutes les manifestations sportives et grands rassemblements soient adaptés, décalés, reportés ou annulés au cas par cas… Le festival de musique Woodstower a bien pris ses quartiers depuis mercredi.

Installé sur les berges du parc de Miribel-Jonage, à Vaulx-en-Velin, l'événement accueille depuis le 23 août des milliers de spectateurs et ce, cinq jours durant, jusqu'à dimanche.

Sur place pourtant, et comme dans tout le département, les journées de mercredi et jeudi devraient être les plus compliquées à vivre. Mais, en accord avec la préfecture, l'annulation du festival n'a pas été envisagée lors des concertations : "on est un événement associatif, et organiser un festival comme ça, c'est la survie du projet qui est en jeu", justifie Maxime Noly, directeur du Woodstower.

Pas d'alcool avant 19h

Avec des températures avoisinant, ou dépassant même, le seuil des 40°C, l'organisation du festival a néanmoins été sommée de s'adapter pour éviter de lourdes répercussions sur la santé du public.

Malgré les conditions dantesques, la motivation d'Inès, une festivalière, est clairement intacte. "Quand on est fan d'un artiste, on est prêt à tout pour aller les voir et pour être à la barrière, dit-elle, mais forcément j'ai prévu une bouteille d'eau et une tenue adaptée, short, t-shirt et surtout une casquette."

En dépit de tenues adaptées et d'une vente d'alcool interdite avant 19h, la chaleur fera très probablement des dégâts selon les secours présents sur le site.

"On aura des malaises liés à la chaleur, c'est évident. Les équipes ont été renforcées jusqu'à vendredi pour l'instant et ce weekend aussi s'il le faut, avec entre deux et quatre personnes supplémentaires par rapport aux effectifs de départ", détaille Xavier Ranchon, responsable des secours du festival.

Plus de 40.000 personnes en 5 jours

D'autres mesures ont été instaurées afin de minimiser les répercussions de la canicule sur la santé des festivaliers : les concerts prévus à 18h mercredi et jeudi ont été annulés pour débuter l'événement à 18h30 au lieu de 17h30 et éviter aux festivaliers de faire la queue en plein soleil.

Des zones d'ombre ont aussi été créées, tandis que des brumisateurs ont été disposés sur le site et des bouteilles d'eau seront distribuées aux festivaliers.

L'année dernière, en 2022, le festival avait accueilli près de 43.000 spectateurs sur les 5 jours.