EN DIRECT - Canicule: 19 départements en alerte rouge, le pic de chaleur en approche

Avec 43.5 degrés hier, le village de Puy-saint-Martin, dans la Drôme, décroche le triste titre de point le plus chaud en France. L'employée d'une boulangère témoigne de sa souffrance sur RMC: "On n'a pas le droit d'utiliser la clim pour des raisons d'hygiène. On a tendance des fois à aller dans le grand frigo pour avoir un peu d'air frais!"

"Quand on sort on a l'impression de rentrer dans un four", témoigne le maire de la commune voisine de Saint-Barthélémy-de-Vals, qui a annulé les entraînements de foot des jeunes.