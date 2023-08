Canicule: vendanges à 4h du matin, feuilles brûlées... Quelles conséquences pour les viticulteurs?

Si la canicule touche inévitablement les professionnels du tourisme en cette fin de vacances scolaires, le monde viticole doit lui aussi s'adapter pour tenter de limiter les dégâts de la canicule.

Canicule et viticulture, clairement, ne font pas bon ménage. Tandis que la France subit une importante canicule qui va s'étendre jusqu'à la fin de semaine, l'occasion était donnée à Jérôme Volle, viticulteur à Valvignères (Ardèche) et vice-président de la FNSEA, de partager son quotidien de viticulteur en période de canicule dans Apolline Matin sur RMC et RMC Story.

Alors que les professionnels du secteur du tourisme ardéchois subissent de plein fouet la vague de chaleur, le son de cloche est similaire pour les viticulteurs du département, placé en vigilance rouge, qui doivent se lever aux aurores pour aller au travail.

"Nous avons vendangé à partir de 4h du matin afin d'avoir des raisins frais, pour qu'ils gardent des arômes et toutes leurs couleurs pour pouvoir faire des bons vins", raconte Jérôme Volle, viticulteur à Valvignères (Ardèche).

Les vendanges sont donc lancées dans les vignes de Valvignères, à une date qui peut paraître quelque peu précoce. "Ça nous arrive malheureusement de plus en plus, l'année dernière c'était le 12 août avec une sécheresse très précoce" rappelle Jérôme Volle, qui admet une certaine précipitation dans le lancement de ces récoltes qui interviennent en moyenne après le 25 août.

Cette année, avec la canicule, "on ne vendangera que très peu à la main car il fait trop chaud, et on ne veut pas de salariés avec des conditions dégradées" assure Jérôme Volle. En effet selon lui, il ne faut pas mettre l'humain de côté et il vaut mieux "vendanger à 4h du matin avec une machine, plutôt que de faire venir des gens qui vont souffrir de la chaleur".

10 à 20% de récoltes en moins

Au-delà des répercussions sur le travail des viticulteurs, c'est aussi la vigne qui se voit directement touchée. En effet, "la canicule a des impacts sur la plante" explique le vice-président de la FNSEA, puisque "les feuilles sont flétries et même brûlées par le soleil, comme un coup de chalumeau".

Concernant le fruit, la productivité est un peu en berne cette saison. "On a une baisse de récolte qu'on estime de 10 à 20% liée à cette canicule", anticipe Jérôme Volle. Ce dernier espère, néanmoins, que le refroidissement des températures arrive rapidement en cette fin de semaine afin de freiner la dégradation des vignes. Mais enfin, quid de la qualité des grains de raisin… et donc du vin?

Que les amateurs de vins se rassurent, la récolte 2023 devrait tout de même être de qualité. Avec des raisins "très fortement concentrés" en sucre, les grains sont déjà arrivés à maturité en Ardèche. "Ce sera qualitatif mais avec une acidité forte, donc l'équilibre semble bon" pour assurer un vin de qualité, ambitionne Jérôme Volle.

Réponse dans les prochaines semaines au moment de la dégustation…