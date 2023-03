De 30°C à 5°C en quatre jours: pourquoi les variations de température inquiètent les agriculteurs

Un pic de chaleur avant une rechute des températures en début de semaine prochaine. Ces variations de température avant même le début du mois d'avril inquiètent les agriculteurs, qui redoutent des épisodes de gel.

Les maximales sont toujours en forte hausse ce mercredi, avec des pointes en Aquitaine à 28°C ou 29°C. Un pic de température plutôt inhabituel pour la saison. Certains records de chaleur pourraient même être battus pour un mois de mars.

Les températures devraient ensuite chuter après ce week-end et repasser 3 à 4°C en-dessous des normales de saison. À peine 5°C sont ainsi attendus lundi matin à Pau. Des variations brutales qui font poindre le risque d’épisodes de gelées précoces, bête noire des agriculteurs, comme Sylvie, productrice de myrtille.

“Quand on regarde la météo et qu'on a des différences de température comme ça, on a tendance à se rendre un peu malade”, indique-t-elle.

Un caprice climatique de plus pour l’agricultrice qui a vécu une année noire l’année dernière à cause du gel. Elle avait perdu 80% de sa récolte. “Pour les myrtilles, là, ça va démarrer, les bourgeons vont éclore et pour moi, le danger, c’est si ça avance trop vite et qu’il y a du gel qui arrive. Ça va être la première source de stress pour la saison”, appuie-t-elle.

Des phénomènes plus récurents

La grêle et la sécheresse ont aussi touché l’exploitation de Sylvie. Pourtant, elle refuse de baisser les bras. “Je suis de nature optimiste et je veux croire que cette année, ça aille mieux parce que sinon je peux changer de métier”, confie-t-elle. Des phénomènes de plus en plus récurrents qui obligent les agriculteurs à se protéger.

“Le métier agricole devient de plus en plus risqué, ça demande de plus en plus d’investissements pour se protéger. Et si on ne nous aide pas, les exploitations ne tiendront pas le choc”, explique Patrice Vulpian, vice-président de la fédération nationale des producteurs de fruits.

Exemple de protections efficaces contre le gel, les tours à vent qui coûtent en moyenne 10.000 euros à l’hectare.