Qu'est ce que la canicule marine, qui menace actuellement l'océan Atlantique?

Jamais la température n'avait été aussi haute dans l'Atlantique nord. Selon les derniers relevés, l'eau à la surface serait plus chaude de 1,28 degré que la moyenne historique à cette période. On parle d'une canicule marine, qui n'est pas sans conséquence pour le climat de la planète.

On connaissait la canicule terrestre, mais il existe aussi la canicule marine. La température grimpe dans la partie nord de l'océan Atlantique: 23,3 degrés à la surface, soit 1,28 degré de plus que la moyenne historique à cette période selon les données de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique.

Les côtes irlandaises sont particulièrement touchées avec des températures jusqu'à 5 degrés supérieurs à la moyenne qui ont été mesurées ces derniers jours.

Depuis les premières mesures en 1982, la température n'a jamais été aussi élevée en Atlantique Nord. Beaucoup de soleil et peu de vent favorisent ce réchauffement de l'eau, explique l'océanographe François Sarano.

“Lorsque la température de surface devient très au-dessus des températures ordinaires, elle stratifie complètement la zone de surface. Il y aura une grande difficulté pour les eaux des profondeurs de venir se mélanger aux eaux de surfaces”, décrit-il.

Un "bouleversement" du climat

Une canicule qui peut avoir de graves conséquences comme la mort de certaines espèces et plus globalement le réchauffement de notre atmosphère, explique le spécialiste.

“Cette canicule va avoir des retentissements sur la vie marine et par conséquent probablement sur les pêcheries, les changements météorologiques quotidiens. Mais surtout, il n’y aura plus de climatisation de la planète et par conséquent l’ensemble du climat va être bouleversé”, appuie l'océanographe François Sarano.

L'année dernière, la Méditerranée avait été touchée par une canicule marine exceptionnelle avec des températures allant jusqu'à 30 degrés.