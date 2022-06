"J’ai pratiquement tout perdu": des vignobles en Gironde violemment touchés par la grêle

Les orages qui ont touché l'Ouest de la France lundi soir ont détruit une partie de la récolte dans les vignobles de Gironde. Et c'est désormais le risque de voir des maladies proliférer dans les vignes qui inquiète.

De violents orages ont frappé l'Ouest du pays lundi soir avec d'importantes chutes de grêle ont notamment touché le Sud-Ouest. Les pompiers sont intervenus 200 fois en Gironde pour "des toitures endommagées, des câbles sur la voie publique, des locaux inondés, des arbres tombés".

Des averses de grêle qui n'ont pas épargné une partie du vignoble bordelais. Jérémy Borde est exploitant agricole à Saint-Germain-d'Esteuil en Gironde, où il possède 110 hectares dont 10 de vignes. Et selon lui, les dégâts sur ses vignes sont importants.

“On a été fortement touché. On a entre 20 et 80% de pertes de feuillage, plus les grappes entamées qui sont en charpie. Donc là c’est vraiment des nids à maladie. Nous, on est en agriculture biologique depuis 2018 et ça va être encore une épreuve pour pouvoir sauver le reste de la récolte si on y arrive. Je suis un peu démoralisé parce que je ne suis pas assuré en plus, donc là j’ai pratiquement tout perdu en une soirée”, confie-t-il.

Le constat est le même pour Arthur Beyries, propriétaire du domaine du Clos La Providence, à Ludon-Médoc. Sa petite exploitation de 2,5 hectares a été en partie détruite par les intempéries.

"On a vu l'orage monter. La pluie a commencé et les premiers grélons sont arrivés. On a espéré et prié pour que ça s'arrête rapidement mais ça ne ça s'est pas arrêté et ça s'est même intensifié. Ça a pas mal endommagé le vignoble. Ça a énormément effeuillé, broyé beaucoup de feuilles. Ça a mis énormément d'impacts sur les grains de raisins et donc ils vont nécroser dans les prochains jours probablement et donc créer des voies de sensibilité pour des maladies ou autre. Si on fait une estimation rapide, on a perdu 40 à 50% de notre récolte. D'autres ont perdu beaucoup plus et des voisins à 500 mètres à vol d'oiseau n'ont rien eu", détaille-t-il.