La ville de Digoin, en Saône-et-Loire, durement frappée par des orages

Après la canicule insoutenable, les orages dévastateurs. Des pluies diluviennes et des orages d'une violence inouïe ont frappé le sud de la Saône-et-Loire.

Des orages d'une violence inouïe se sont abattus mardi en fin de journée sur le sud de la Saône-et-Loire. Il était environ 18 heures lorsque la grêle s'est abattue sur le Charolais-Brionnais, en venant du sud, détruisant des voitures et des toitures. Des communes ont été durement touchées.

S'il n'y avait pas de victime à déplorer mardi selon les pompiers de Saône-et-Loire, les habitants sont choqués, comme c'est le cas à Digoin.

Jean-Yves était sur la route lorsque les grêlons se sont abattus sur son véhicule. Sa lunette arrière a été totalement détruite.

“C’était l’apocalypse. Je me suis arrêté et le pare brise arrière a éclaté. C’était gros comme des balles de golf. Franchement j’ai eu peur”, explique-t-il.

Comme lui, les habitants qui ont assisté à l'orage se disent choqués. Alexandre n'avait jamais vécu ça. Pour lui, le bilan est encore plus lourd, sa toiture n'a pas résisté. “L’eau s’est infiltrée et tout de suite, j’ai sorti les serpillères, les serviettes, tout ce qui était possible quoi. On va voir si on peut être relogé mais pour l’instant la maison est inhabitable”, assure-t-il.

Huit personnes relogées

Pour le maire de Digoin, David Beme, se pose désormais la question de l'après. Si aucun blessé n'est à déplorer, les dégats matériels pourraient bouleverser la vie de la commune lors des prochains jours.

“Une partie de la ville a été dévastée notamment le centre-ville. Les toitures sont tombées, il y a beaucoup de dégâts des eaux à la fois dans les habitations et dans les commerces également. On ne sera pas en capacité de rouvrir toutes les écoles tout de suite”, précise-t-il.

Huit personnes ont dû être relogées dans la commune. Elles ont passé la nuit dans une cité scolaire réquisitionnée en urgence.