Canicule: sept départements et Andorre placés en vigilance orange mardi

Le sud de la France va être touché mardi par la vague de chaleur présente dans l'ouest de bassin méditerranéen. Sept départements vont être placés en vigilance orange toute la journée.

La vague de chaleur qui s'abat sur l'ouest du bassin méditerranéen va faire monter les températures à 40°C mardi en Provence, en Corse et en Occitanie, avec sept départements en vigilance orange pour canicule, selon les prévisions de Météo-France.

Outre les Alpes-Maritimes, à ce niveau depuis le 9 juillet, six autres départements vont passer en vigilance orange mardi: la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales.

Des averses localement orageuses seront présentes dès le début de journée du Poitou-Charentes vers la région Centre. Ces averses se décaleront en cours de matinée en direction du sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté, les orages devenant plus présents.

L'autan soufflera de 60 à 70 km/h en matinée puis la Tramontane s'installera en fin de journée.