EN DIRECT Canicule: forte chaleur attendue en France, phénomène de "surchauffe mondiale"

Emma Haziza, hydrologue, sur RMC:

"Le climat avait déjà tendance à s’emballer de manière très claire en 2022, qui avait été une année record. Là, ce que l’on voit, c’est qu’on a un mix entre un phénomène qui existe depuis 130.000 ans, qui s’appelle El Nino et amène en général des masses d’eau très chaudes en direction des côtes du Pérou et perturbe le climat mondial, et le changement climatique qui lui s’annonçait déjà de manière très claire. On part sur deux années avec ces deux phénomènes. Il n’y a pas un continent qui n’est pas touché par ces canicules. Il y a une surchauffe planétaire, avec ce qui est apporté par l’homme et ce qui est naturel. Cela nous amène dans l’inconnu parce que toutes ces constantes-là, on ne les a jamais enregistrées sur Terre de mémoire d’homme. Il faut remonter à 120.000 ans pour avoir de telles températures, une période où l’homme n’était pas là. On a toujours connu une variabilité naturelle du climat, avec des extrêmes. On sort de ce schéma-là, on n’est plus sur une variabilité avec une oscillation naturelle. On est sur une tendance de réchauffement planétaire. Il faut mettre en œuvre une action massive."