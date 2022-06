Météo: 15 départements en vigilance orange pour orages ou canicule

Le temps reste perturbé ce mercredi, avec 15 départements en vigilance orange pour les orages ou la canicule.

Les orages risquent encore de faire des dégâts dans les prochaines heures, après avoir violemment touché la Gironde et la Saône-et-Loire, notamment, depuis le début de semaine. Météo France a placé neuf départements en vigilance orange pour les orages ce mercredi: Landes, Gironde, Dordogne, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Creuse.

"Cette vague orageuse concerne désormais tous les départements de l'ouest Aquitaine ainsi que les départements de la région Poitou-Charentes, indique Météo France dans son bulletin de vigilance. Ces orages remontent ensuite vers le nord et concernent la Haute-Vienne et la Creuse en début de matinée. Une accalmie est ensuite attendue en milieu de matinée même si ces orages peuvent encore perdurer sur la Haute-Vienne et la Creuse."

La canicule touche à sa fin

Des chutes de grêle locales, des rafales de vent de l'ordre de 80 à 90 km/h et de fortes pluies, avec des cumuls locaux pouvant atteindre 30 à 50 mm, risquent d’accompagner ces orages. La quasi-totalité de la France (sauf le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme), en vigilance jaune, pourrait également être touchée par des orages potentiellement forts localement.

Quant à la canicule, elle sévit encore sur six départements, placés en vigilance orange : Saône-et-Loire, Jura, Loire, Rhône, Ain, Isère. "L'épisode de canicule touche à sa fin et la vigilance orange sera levée sur la carte de 16h", précise quand même Météo France.