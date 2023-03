Météo ce mercredi: des gelées, du vent, du froid, mais aussi beaucoup de soleil

Le temps sera frais et ensoleillé sur l'ensemble du territoire ce mercredi.

Le temps sera ensoleillé mais frais sur l'ensemble du pays mercredi à l'exception de la Corse où des averses sont attendues, selon Météo-France.

Sur la Corse, les averses s'inviteront toute la journée avec un risque d'orage sur la côte orientale. Ces précipitations pourront prendre la forme de chutes de neige à partir de 800/1.000 m avec un vent d'est soutenu. Quelques flocons pourront déborder sur les Alpes du Sud à partir de 1.000 m.

Sur le reste du pays, un temps sec mais frais est attendu avec un soleil bien présent. Des nuages viendront couvrir le ciel du Massif central à la Franche-Comté en matinée, mais se morcelleront peu à peu dans l'après-midi.

Beaucoup de vent et des gelées

Dans le Sud, le mistral et la tramontane souffleront en matinée jusqu'à 60 à 80 km/h, avant de tomber dans l'après-midi.

Entre Corse et continent, le vent de nord-est se maintiendra toute la journée avec des pointes à 60 et 70 km/h et jusqu'à 80 à 90 km/h à la mi-journée. Sur les côtes de Manche, le vent de nord-est restera sensible.

Les gelées matinales toucheront l'ensemble du pays à l'exception du littoral méditerranéen. On attend entre -1 à -5 degrés à l'intérieur des terres, jusqu'à -6 à -8 degrés sur le Massif central, les vallées pyrénéennes et alpines.

Les maximales gagneront quelques degrés et atteindront 5 à 10 degrés sur la majeure partie du pays et jusqu'à 13 à 14 degrés dans le Sud-Est.