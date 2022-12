Météo: deux départements en vigilance orange pour pluie-inondation

Météo France a placé deux départements en vigilance orange pour pluie-inondation, ce vendredi. Il s'agit de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Attention aux fortes pluies dans les Alpes! La Savoie et la Haute-Savoie ont été placées en alerte orange ce vendredi 23 décembre par Météo France. La vigilance, émise pour de fortes pluies et un risque d’inondation, débute dès ce vendredi et s’étendra sur la journée du samedi 24 décembre.

Dans son dernier bulletin, Météo France note qu’un “flux d'ouest rapide” s’installera sur la région, “dans lequel ondule une perturbation donnant des cumuls de pluie importants sur les versants ouest des Alpes du Nord (et du Jura et des Vosges dans une moindre mesure)”.

Si l'agence météorologique note un "événement non exceptionnel", celui-ci est "suffisamment notable pour perturber la circulation et générer des inondations locales". Météo France ajoute que "c'est surtout la durée des pluies soutenues, plus que leur intensité ponctuelle, ainsi que l'apport de la fonte de la neige à altitude moyenne, qui font que cet événement nécessite un niveau de vigilance orange".

"Ce sont les zones de relief inférieur à 1800/2000 m qui seront impactées, avec un risque d'éboulement et/ou de crues de torrents", avertit Météo France.

“Il est déjà tombé 25 à 50 mm de précipitations sur les massifs savoyards depuis hier soir avec une limite pluie/neige vers 2300 m”, rajoute Météo France. En seconde partie de nuit, de vendredi à samedi, Météo France anticipe un faibilissement des averses qui devraient ensuite cesser progressivement samedi matin.