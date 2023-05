Météo: du soleil pour (presque) tout le monde avec des températures en nette hausse

Une journée estivale ce mercredi avant un pic de températures jeudi.

Le temps mercredi sera marqué par un soleil dominant et des températures en nette hausse, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel sera lumineux mais de plus en plus voilé au fil des heures sur toute la façade ouest du pays.

Partout ailleurs, le temps sera bien ensoleillé. Seuls quelques nuages bourgeonneront sur le relief alpin. En Corse, ils pourront encore donner une petite averse en journée.

Le vent d'est sera sensible près de la Manche et de l'Atlantique. Dans le domaine de l'autan, il atteindra les 60 km/h en rafales dans l'après-midi. En soirée, le vent tournera à l'ouest sur le Pays basque avec des rafales avoisinant temporairement les 70/80 km/h.

Températures estivales

Côté températures, elles sont encore un peu frâiches le matin: les minimales iront de 2 à 8 degrés sur le nord et l'est du pays, de 7 à 13 degrés ailleurs, jusqu'à 14 à 16 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 14 à 23 degrés au nord de la Loire, 20 à 27 degrés au sud, jusqu'à 28 à 31 degrés dans le Sud-Ouest.