Météo: le pic de la canicule attendu lundi avec des températures "extrêmes"

Le pic de la canicule est attendu pour lundi. Selon Météo France, le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 42°C sur la façade atlantique.

Le plus dur reste à venir... Déjà touchée par une forte chaleur depuis le milieu de semaine, la France va voir les températures grimper encore dans les prochains jours. Selon Météo France, le pic est attendu ce lundi, "avec des températures extrêmes sur l'arc atlantique". Il pourrait faire jusqu'à 42°C dans l'ouest du pays.

Onze départements sont à l'heure actuelle en vigilance orange pour la canicule: les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche, la Drôme, le Gard, la Gironde, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Vaucluse.

25°C à Perpignan à 5h du matin

Sur la journée de jeudi, les températures ont atteint 37 à 40 degrés sur les départements en vigilance orange. Il faisait encore 25°C ce vendredi matin à 5h à Perpignan. Les maximales restent élevées dans le sud avec des valeurs proches de 38°C à 40°C ce vendredi après-midi. La chaleur va s'amplifier sur le nord à partir de dimanche et lundi.

Cette canicule accentue la sécheresse, déjà très forte dans de nombreux départements. Des incendies ravagent des zones forestières en Gironde, avec 3.150 hectares brûlés à La Teste-de-Buch et 4.500 à Landiras. Plus de 11.300 personnes ont dû être évacuées. Les flammes ont également parcouru plus de 1.000 hectares dans les Bouches-du-Rhône, au sud d'Avignon (Vaucluse).