Météo: le temps sera mitigé lundi, entre averses et éclaircies sur la majeure partie du pays

Après un weekend relativement bien ensoleillé en France, une perturbation pluvieuse doit traverser la France ce lundi.

La perturbation pluvieuse arrivée en cours de nuit par la Bretagne arrosera en matinée les régions allant des Hauts-de-France vers la Normandie et les Pays-de-la-Loire, selon les prévisions de Météo-France.

L'après-midi, elle s'étirera de la Champagne-Ardennes en direction du Centre, du Limousin et de Poitou-Charentes en prenant un caractère d'averses. A l'arrière, de belles éclaircies seront de retour. D'abord de la Bretagne vers les Hauts-de-France, elles occuperont les 2/3 nord-ouest du pays en fin de journée.

Les nuages bloqueront toujours tout au long de la journée des rives sud de la Garonne jusque sur la chaîne des Pyrénées. Ils donneront des chutes de neige au-delà de 1800 à 2000 m, assez marquées sur les versants nord en particulier.

Mistral et Tramontane dans le sud du pays

Sur l'est du pays, de la Lorraine vers l'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes, l'instabilité restera de mise, le ciel chargé, les averses fréquentes, de neige à partir de 2000 à 2200 m.

La Corse, la région PACA, le Languedoc-Roussillon bénéficieront de conditions plus lumineuses au prix du Mistral et de la Tramontane soufflant jusqu'à 60 à 80 km/h sur la basse vallée du Rhône, 80 à 90 vers le golfe du Lion. Quelques orages pourront se déclencher vers les Alpes-Maritimes, le Var, le sud des Alpes en seconde partie de journée.

Les minimales seront comprises entre 6 et 10 degrés sur la moitié nord du pays, entre 12 et 14 plus au sud ainsi que sur la façade atlantique. Les maximales s'échelonneront de 14 à 17 degrés sur le quart nord-ouest, entre 16 et 21 sur le reste du pays, jusqu'à 23 à 24 sur le quart sud-est.