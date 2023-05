Météo: quel temps pour le week-end du 8 mai?

Le temps devrait être assez mitigé pour le pont du 8 mai, en commençant par un vendredi instable.

Le temps vendredi sera marqué par plus d'averses et d'orages, hormis sur l'extrême Sud, selon les prévisions de Météo-France. Du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Centre-Val-de-Loire et l'Auvergne, dès le début de journée les nuages seront nombreux et les averses fréquentes, parfois orageuses. Au fil de la matinée ces pluies s'étendront vers la Bourgogne-Franche-Comté et une bonne partie du Grand-Est.

L'après-midi, de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à l'Alsace et au Jura, les orages deviendront plus nombreux et se renforceront, ils pourront localement s'accompagner de grêle.

Par contre le nord de la Nouvelle-Aquitaine retrouvera des conditions plus calmes et de belles éclaircies. De la Bretagne et les Pays de la Loire jusqu'à la frontière belge, là aussi le ciel sera encombré dès le petit matin et les averses se multiplieront. Elles pourront être orageuses, d'abord près de l'Océan et de la Manche en matinée, puis jusque dans les terres.

Enfin du sud de l'Aquitaine jusqu'à PACA et la Corse, la journée s'annoncera calme et plutôt ensoleillée malgré quelques passages nuageux, excepté un petit risque d'averses sur le relief l'après-midi.

Des orages samedi et dimanche

Côté températures, les minimales seront assez homogènes, comprises entre 9 et 14 degrés, très localement 15. Les maximales se situeront entre 17 et 22 degrés sur la moitié nord du pays, entre 22 et 27 degrés au sud.

Pour la suite du weekend, il y aura de nouvelles pluies dans le nord-ouest et même des orages qui arriveront par l'ouest et vont se déporter vers l'est au fur et à mesure du weekend pour atteindre l'est le dimanche.

Pour conclure ce weekend férié plutôt maussade, le lundi 8 mai sera marqué par des pluies arrivant par le nord-ouest.