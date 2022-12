Neige, verglas: 25 départements désormais placés en alerte orange

Météo France a mis à jour son alerte météo pour ce mercredi avec 25 départements, de la Normandie à l'Est du pays, concernés par des risques de neige et verglas.

Météo France a réduit ce mercredi à 10h30 le nombre de départements en vigilance orange à 25, contre 33 initialement, en raison des chutes de neige qui touchent le pays. La prudence est de mise principalement dans l'Est de la France pour les prochaines heures, alors que des pluies verglaçantes et chutes de neige pourront continuer perturber la circulation entre la Normandie, la région parisienne et le Nord-Est du pays.

"Le risque de phénomènes glissants est élevé sur l'ensemble des départements en orange, avec une incertitude sur la nature exacte des précipitations", explique l'agence météorologique.

Pour la journée de jeudi, des chutes de neige ou du regel pourront encore perturber la circulation entre la région parisienne et le Nord-Est du pays avec 19 départements en vigilance orange.

