Neige, verglas: les conseils pour rouler sur les routes piégeuses

Yves Carra, porte-parole de l’Automobile club association, était l'invité de "Charles Matin" ce mercredi sur RMC pour évoquer les risques de la conduite sur la neige et le verglas. Et donner quelques conseils aux auditeurs.

En direct sur RMC ce mercredi matin dans "Charles Matin", Yves Carra, porte-parole de l’Automobile club association, a livré quelques conseils pour rouler en toute tranquilité par temps de neige et verglas. Avec un premier rappel pas si bête: "Déjà, commencez par essayer de ne pas glisser sur le troittoir", s'amuse-t-il. "Sur les trottoirs à Lyon mardi, j'ai eu plus de problèmes que sur la route".

Concernant l'équipement, avec le dérèglement climatique qui accentue les phénomènes extrêmes de chaud et de froid, pour un épisode comme ce mercredi, il estime que le pneu quatre saisons est une bonne option.

"Soit on a les équipements hiver, soit on met des pneus quatre saisons qui sont le bon compromis. Il est très performant sur route froide et sur la neige, mais aussi sur route chaude l'été", explique-t-il.

Eviter les routes à fort dénivelé

Yves Carra conseille également d'éviter les grands dénivelés et de ne pas hésiter à faire quelques kilomètres de plus pour éviter les axes ou les rues à fort devers et les petites routes.

"C'est là où les camions et voitures vont déraper. Ma phrase c'est: 'Quand je ne le sens pas, je n'y vais pas'. Il ne faut pas hésiter à rester chez soi. Ce n'est pas tellement la neige le plus dangereux. Mais les pluies verglaçantes, c'est le pire du pire."

C'est en ce sens que la N118, grand axe au sud de Paris, souvent bloqué l'hiver, est fermée préventivement depuis 22 heures mardi soir. "C'est le principe de précaution, si on ne le fait pas on va dire qu'ils n'ont rien anticipé. Et s'il n'y a pas de neige, on va râler aussi. Il vaut mieux fermer que voir sur les chaînes d'info les voitures en travers de la route", note-t-il.

