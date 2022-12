EN DIRECT Neige, verglas: plus que 25 départements en alerte orange

Après les constations de notre envoyé spécial sur le non-respect de l'interdiction de rouler pour les poids-lourds en Île-de-France (voir ci-dessous), Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, a fait un rappel à l'ordre ce mercredi sur RMC:

"Cette journée n'est pas terminée, on attend encore des pluies verglaçantes et de la neige. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque poids-lourd. On va voir au milieu de la matinée si le maintien des restrictions est justifié. Penser qu'au motif qu'on ne voit rien depuis sa fenêtre, sa cabine, qu'on peut reprendre la route, ça n'est pas responsable", tacle-t-il. "Le principe de précaution sauve des vies"

