Neige: Météo France place 28 départements en vigilance orange

La vigilance orange pour neige et verglas s'étend ce mardi matin, avec initialement 12 départements en alerte pour cause de neige et de verglas puis un total de 28 départements à 10h30 mardi.

L'hiver est là! Météo France a rajouté de nouveaux départements à sa liste de vigilance orange ce mardi matin. Au total, 28 départements sont désormais sous alerte pour de possibles chutes de neige ainsi que du verglas sur les routes. Une large bande de la motié nord a été rajoutée ce mardi matin à 10h30 à la Savoie toujours concernée par des chutes de neige.

Plus tard dans la journée, aux alentours de 18h, ce seront notamment des pluies verglaçantes qui pourraient faire leur apparition au nord-ouest de la France.

Des "risques importants de phénomènes glissants" allant de la Bretagne et de la Normandie aux frontières du nord-est auront lieu dans la nuit de mardi à mercredi.

Les départements concernés par la vigilance orange sont : le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, l'Orne, la Mayenne, la Manche, la Sarthe, Calvados, Eure, toute l'Île-de-France, la Marne, l'Aube, Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle, haut-Rhin, Bas-Rhin et territoire de Belfort.

Une évolution de l'alerte attendue rapidement

Dans son bulletin, Météo France explique que "l'incertitude concerne la perturbation arrivant mardi soir". En effet, "le risque de phénomènes glissants est élevé en Bretagne et basse-Normandie, mais la durée et l'intensité du phénomène restent à préciser ultérieurement".

Météo France ajoute que "cet épisode est prévu de s'étendre vers l'est et de perdurer jusqu'à jeudi : le niveau de vigilance est donc susceptible d'évoluer au cours des prochaines actualisations de la carte".