Orages et inondations: 9 départements en vigilance orange

Météo France maintient sa vigilance orange en cette période instable sur le sud du pays, tandis que le nord de la France repasse en vigilance jaune.

Les orages continuent de sévir sur l'ensemble du pays. Ces derniers ont donné lieu à des images impressionnantes dans le Sud, mais aussi dans la capitale, Paris, qui n'était pourtant pas en alerte orange.

Météo France avait placé ce mercredi après-midi 13 départements en vigilance orange pour orages. Dans le Sud l'Hérault (34), le Gard (30), le Vaucluse (84), les Bouches-du-Rhône (13), et le Var (83) sont concernés depuis mardi matin par cette alerte. Puis ce mercredi matin, la Manche, Seine-Maritime et le Calvados ont été ajouté à la liste. Puis ce mercredi après-midi le Pas-de-Calais a été ajouté tout comme le Rhône, l'Ain, la Haute-Savoie et l'Isère.

À 19 heures ce mercredi, Météo France a mis à jour sa carte de vigilance météorologique. La Manche, la Seine-Maritime, le Calvados et le Pas-de-Calais ne sont plus concernés par l'alerte orange.

Ci-dessous, la carte des vigilances actualisée à 19 heures par Météo-France.