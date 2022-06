Plus de 180.000 impacts de foudre: un record en France au mois de juin

Après la canicule la plus précoce de son histoire, la France décroche maintenant un record de foudroiement pour un mois de juin. Le précédent record datait de 1993.

Depuis plusieurs jours, les alertes aux orages se multiplient en France. Et depuis le début du mois, le pays a été touché par près de 180.000 impacts de foudre. Ce n’est pas terminé... Le record de 172.600 impacts est donc largement battu, il datait de juin 1993.

On reste quand même loin du record absolu de juillet 2006 avec ses 374.000 impacts. S'il y a autant d’orages en ce moment, c’est parce qu’il y a de l’air très chaud qui a été accumulé pendant la canicule et les vagues de chaleur depuis le mois de mai. Et en altitude, il y a de l’air froid qui déborde sur la France. C’est ce contraste qui donne des orages très violents, notamment avec des grêlons impressionnants et de gros cumuls de pluie.

Des phénomènes plus violents

Est-ce que le dérèglement climatique est à l'origine de ces nombreux orages? Autant le lien avec la canicule est évident, autant avec les orages, c’est un peu plus compliqué.

On a toujours eu des périodes très orageuses. Aujourd’hui, on en n’a pas forcément plus qu’avant, mais on sait qu’avec le réchauffement, on va avoir des phénomènes plus violents parce que plus l’atmosphère est chaude, plus elle contient de l’eau. Ce qui donne des épisodes extrêmes, avec notamment des grêlons plus gros, on l’a vu cette semaine, et donc forcément plus de dégâts.