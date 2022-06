Un violent orage et la grêle provoquent d'importants dégâts près de Roanne

Plusieurs toitures ont été endommagées et des pare-brise de voitures brisés dans la région de Roanne, après le passage d'un orage. Avec des chutes de grêle qui ont déjà fait des dégâts importants dans d'autres régions ces derniers jours.

La grêle continue de faire des ravages. Mercredi, c’est la région de Roanne qui a été touchée par de forts orages. Vingt minutes d’enfer pour les habitants du Coteau. Pierre-Edmond, consultant, n’a pu que constater les dégâts sur son véhicule.

Ces voitures endommagées risquent de finir à la casse en épaves. La violence de ces chutes de grêle a été inouïe dans cette commune de 7.000 habitants.

Sur 400 interventions autour de Roanne, 380 ont eu lieu au Coteau, constate le commandant Collard, des pompiers de la Loire.

“Au plus fort, on avait 22 engins et 100 pompiers sur place. Les éléments qu’on a, c'est énormément de toitures dévastées. Donc beaucoup de dégâts pour une petite commune comme le Coteau. Et on a quand même des entreprises qui ont aussi été touchées”, détaille-t-il.