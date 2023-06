Météo: il n'avait jamais fait aussi chaud en juin sur Terre

Le service météorologique Copernicus a indiqué que jamais les températures n'avaient été aussi hautes que celles enregistrées au mois de juin 2023. Un phénomène qui fait dire que la barre d'1,5 degré, la limite fixée par les accords de Paris, devrait de nouveau être franchie.

Jamais la Terre n'avait eu aussi chaud au mois de juin. Les températures enregistrées lors des deux premières semaines un peu partout sur le globe ont été les plus élevées jamais enregistrées, a indiqué jeudi le service européen sur le changement climatique, Copernicus.

Il souligne que les températures mondiales ont dépassé celles de l'ère pré-industrielle de plus d'1,5 degré. Soit la limite fixée par les accords de Paris après la Cop 21 en 2015. L'une des raisons de ces records de températures, d'après le service Copernicus, porte un nom: El Nino. Un phénomène climatique qui a lieu dans l'océan Pacifique. Une interaction entre les courants marins et la circulation de l'air qui fait, entre autres, grimper la température moyenne de la planète. Et ce pendant plusieurs mois.

Vers l'année la plus chaude de l'histoire

Or ce phénomène vient officiellement de commencer. Et il pourrait être fort cette année. La barre symbolique d'1,5 degré de plus par rapport au 19e siècle pourrait donc être à nouveau franchie dans les prochains mois.

“Ces dépassements se font plutôt en début d’année. Parce que les périodes hiver et début de printemps se réchauffent plus vite que les périodes d’été. Du coup, on va très certainement avoir des températures moyennes mondiales encore supérieures à ce qu’elles sont aujourd’hui. Donc on va très probablement battre le record de température annuel dans les années qui viennent”, analyse François Marie Bréon, physicien climatologue.

L'Organisation météorologique mondiale estime à 98% les chances d'avoir l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre dans les cinq prochaines années.