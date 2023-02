Sécheresse: Christophe Béchu veut inciter les préfets à annoncer des restrictions d'eau

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a indiqué dans le JDD dimanche que ce mois de février s’annonce comme le plus sec depuis 1959 en France. Une situation "inédite" alors que les nappes phréatiques sont déjà au plus bas après la sécheresse de l'été 2022. Il réunit ce lundi les préfets coordonnant les sept grands bassins du territoire pour alerter et inciter à prendre des mesures extrêmement précoces d'économies d'eau.

La France fait face à une situation de sécheresse historiquement précoce. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, reçoit ce lundi soir à 19h les préfets qui coordonnent les sept grands bassins du territoire métropolitain avec pour objectif de décider d'éventuelles nouvelles restrictions d'eau.

Quatre départements sont déjà soumis à des restrictions, dont l’Isère, les Bouches-du-Rhône, le Var, et les Pyrénées-Orientales qui sont en vigilance renforcée. Dans ces départements, interdiction d'arroser, de remplir les piscines, de laver les voitures, et les agriculteurs forcés de diminuer leurs prélèvements de 50%.

Et le tout alors que nous sommes à peine à la fin février. Ce type de réunion, d'habitude, c'est au mois d'avril ou en mai fait remarquer un ministre. Mais les restrictions ne peuvent plus attendre. "Tous les clignotants sont au rouge", alerte Christophe Béchu. Et le ministre de la transition écologique va demander aux préfets de ne pas avoir la main qui tremble.

La Savoie bientôt sous restriction

La liste des départements touchés par des mesures de restrictions pourrait d’ailleurs s'allonger avec la Savoie notamment qui est en vigilance. 10 autres départements sont également sous surveillance.

Alors pourquoi des mesures de restriction si tôt dans l’année? Il s'agit d'"anticiper" explique l'exécutif. Anticiper une situation où il n'est pas sûr que le printemps puisse compenser cet hiver très sec. Pour les agriculteurs, le mois de mars sera crucial. Le gouvernement doit publier dans les prochains jours un décret pour faciliter la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation.