Un automne qui arrive en catimini: quelles prévisions météo pour ce week-end?

Après un dernier pic de chaleur atteint en début de semaine dans plusieurs villes de l’Hexagone, la fraîcheur est de retour à compter de ce vendredi. Un temps frais qui devrait se poursuivre tout au long du weekend.

L’été est-il définitivement terminé en France? Si le début de la saison automnale ne débute officiellement que le 23 septembre prochain, le froid entame en tout cas son retour sur une bonne partie de la France à partir de ce vendredi 16 septembre.

Le temps sera tout d’abord pluvieux et orageux sur un quart Nord-Est, tandis qu'éclaircies et nuages alterneront sur le reste du territoire selon les prévisions de Météo-France.

Le ciel restera pluvieux du Jura aux Alpes du Nord. Du nord de la vallée du Rhône aux Hauts-de-France, la grisaille persistera et même de petites averses se produiront dans la journée. Elles seront plus fréquentes près de la frontière belge et sur l'Alsace-Lorraine dans l'après-midi, où des orages pourront éclater.

Sur la moitié ouest du pays, le ciel sera plus ou moins nuageux. Les éclaircies seront plus larges près de l'Atlantique. En revanche, sur le piémont pyrénéen, les nuages resteront nombreux et de petites averses se déclencheront en journée.

Le soleil dominera dans le Sud-Est au prix d'un mistral et d'une tramontane sensibles. Le vent d'ouest soufflera assez fort sur les côtes varoises et en Corse. A noter que sur l'ouest de l'île, des averses seront attendues dans la matinée.

Les minimales seront comprises entre 9 et 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 18 degrés dans le sud, jusqu'à 19 à 23 degrés dans le Sud-Est.

Les maximales seront en baisse avec pas plus de 16 à 21 degrés de la Bretagne à l'Alsace. On attend 22 à 27 degrés plus au sud, 26 à 29 degrés en région méditerranéenne.

La fraîcheur s’installe

En prévision de ce dernier weekend estival, la transition vers l’automne s’amorce en douceur pour la métropole. Météo-France prévoit en effet un soleil radieux sur la quasi-totalité du pays pour samedi et dimanche.

Seuls le Grand Est ainsi que la Haute-Saône, le Doubs, le Jura et le Territoire de Belfort subiront de possibles averses de pluie dans l’après-midi de samedi.

Toutefois les températures devraient rester relativement basses et même en dessous des normales de saison dans certains secteurs de l’Hexagone. Les premières gelées blanches matinales pourraient même faire leur apparition dans le Nord-Est de la France.

Dimanche matin, le mercure pourrait avoisiner les 1°C autour d’Auxerre. Même constat dans la Marne avec une température minimale de 1°C dans le secteur de Châlons-en-Champagne, tandis qu’une minimale de 2°C est attendue pour la Haute-Marne.

En revanche, le sud de la France restera plutôt épargné par ce vent frais en provenance du nord de l’Europe. Dimanche matin, 14°C sont attendus à Marseille et 17°C à Nice. L’après-midi, les maximales sont attendues en Corse avec près de 27°C, suivies de près par Marseille et Perpignan avec un thermomètre qui devrait monter jusqu’à 26°C.