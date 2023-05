"Nous avons une addiction globale": des négociations pour limiter le plastique débutent à Paris

175 pays se retrouvent dès ce lundi à Paris pour négocier un accord contraignant sur la réduction de la pollution au plastique. Des négociations tendues entre deux camps qui n'ont pas le même objectif avec une urgence au niveau du climat de plus en plus forte.

10 à 20 millions de tonnes de plastique rejetées dans les océans chaque année, soit l'équivalent d'un camion poubelle rempli de plastique déversé toutes les minutes dans le monde. Ces deux chiffres, issus de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, font froid dans le dos sur l'ampleur de la pollution liée au plastique.

Des négociations pour réduire cette pollution dans le monde ont commencé avec en guise de préambule, un "mini" sommet, samedi à Paris, entre une soixantaine de pays, pour tenter de trouver des solutions. Cela fait suite à l'accord de principe trouvé en 2022, à Nairobi (Kenya), par 175 pays pour mettre fin à la pollution plastique dans le monde avec l'ambition d'élaborer d'ici fin 2024 un traité juridiquement contraignant sous l'égide des Nations unies.

Des négociations tendues

Mais c'est surtout à partir de ce lundi que les négociations vont rentrer dans le dur. 175 pays seront alors représentés à Paris sous l'égide des Nations Unis. Mais les négociations n'en sont qu'à leur débuts, et s'annoncent compliquées. Deux lignes s'opposent. Une décrite comme de haute ambition portée par une cinquantaine de pays dont la France, qui vise à réduire drastiquement la production de plastique avec des contraintes pour que les objectifs soient respectés.

Face à cela, la Chine, les Etats Unis et de puissants industriels. Pas question pour eux d'en utiliser moins. Il faut uniquement tenter de mieux le recycler pour limiter la pollution. Une solution qui ne suffit pas pour Henri Bourgeois-Costa, porte-parole de la Fondation Tara Océan, invité de la Matinale Week-End de RMC.

"Nous avons une addiction globale au plastique. Pour l'instant, on est très loin de la fin des emballages plastiques, un secteur majeur qui représente 40% des usages du plastique. Mais il reste donc 60%. Il faut donc aussi une stratégie de réduction de quantité de plastique produit", explique-t-il.

Seulement 10% du plastique est recyclé

Les négociations s'annoncent donc tendues et le traité international est encore loin d'être signé. Après cette négociation de Paris, il y aura encore au moins trois autres sessions de discussions, malgré l'urgence. Car la question se pose désormais très sérieusement: est-ce qu'il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans les océans? Le risque est bien réel en cas d'inaction, alors que les déchets plastiques pourraient encore être multiplié par trois d'ici 2060.

460 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde et moins de 10 % est recyclé. Et la production pourrait tripler d’ici à 2060, alerte l’OCDE. Les projections de l'ONU sont alarmantes: d’ici dix ans, la production de plastique devrait concourir à hauteur de 17 % aux émissions de gaz à effets de serre. Autrement dit, bien plus que celles du secteur aérien, qui polarise pourtant tous les regards.