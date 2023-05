Nouvelle-Calédonie: un nouveau séisme de magnitude 7,1 samedi matin

Un séisme de magnitude 7,1 s'est produit samedi dans l'océan Pacifique à l'est de la Nouvelle-Calédonie, au lendemain d'un autre important tremblement de terre frappant la même région.

Un séisme de magnitude 7,1 s'est produit samedi dans l'océan Pacifique à l'est de la Nouvelle-Calédonie, a annoncé l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), un jour après qu'un important tremblement de terre a frappé la même région. L'épicentre a été détecté à une profondeur de 35 km et à environ 300 km à l'est des côtes calédoniennes, selon la même source.

"(Les secousses) ont duré peut-être deux secondes, (elles n'étaient) pas trop grosses", a déclaré Nancy Jack, gérante de l'hôtel Friendly Beach Bungalows, situé en bord de mer sur l'île de Kana, au Vanuatu.

Aucune vague importante n'a été observée, a-t-elle ajouté. Une réplique de magnitude 6,5 a frappé la même région quelques minutes après la première secousse, qui s'est produite à 12H51 heure locale. Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC) a estimé que les vagues d'un "possible" raz-de-marée devraient être inférieures à 30 centimètres.

Au lendemain d'un séisme encore plus fort

Les vagues pourraient atteindre les îles du Pacifique de Fidji, Kiribati, Vanuatu et Wallis et Futuna, a indiqué le PTWC, après avoir émis une alerte pour les côtes situées à moins de 300 kilomètres de l'épicentre.

Vendredi, un séisme de magnitude 7,7 dans la même région a poussé les habitants vivant le long des littoraux à se précipiter vers des lieux plus en altitude sur plusieurs îles du Pacifique, par peur de vagues géantes. L'alerte au tsunami avait été levée quelques heures plus tard.