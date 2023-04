Ramsès II: le sarcophage du pharaon exposé à Paris, "une chance incroyable"

Pour la première fois en Europe, le sarcophage de Ramsès II, l'un des pharaons les plus célèbres de l'Egypte antique, est exposé au public à Paris. L'exposition est prévue jusqu'au 6 septembre à La Villette.

C'est ce vendredi qu'ouvre l'exposition sur Ramsès II à la Grande Halle de La Villette, à Paris. Jusqu'au 6 septembre, les visiteurs pourront découvrir des pièces qui ne sont jamais sorties d'Egypte, plus de 180 objets originaux et plonger dans plus de 3.000 ans d'histoire.

Et surtout, les spectateurs pourront observer le cercueil en bois peint du pharaon Ramsès II. Si l'exposition a déjà fait le tour de 10 villes (Houston et San Francisco avant d'aller en Australie), Paris est la seule ville européenne où le sarcophage sera exposé au public (sans la momie). Un acte de reconnaissance de l'Egypte envers la France, selon Bénédicte Lhoyer, égyptologue.

"Il était sorti une fois en 1976-77, notamment parce que la momie était malade. Elle avait été accueillie en France et on avait pu la sauver. Là, on a cette chance incroyable d'avoir ce prêt. En quelque sorte, Ramsès revient en France", s'extasie-t-elle.

Près de 150.000 tickets déjà vendus

Et l'engouement est partagé: "J'irai volontiers avec ma fille et c'est toujours intéressant de faire découvrir ces périodes-là aux jeunes enfants, surtout qu'ils l'étudient en classe. Je ne vais pas me faire avoir et je prendrai les billets coupe-files", assure Donatienne. "Je vais me renseigner", promet de son côté Yacine. "C'est une bonne occasion culturelle, l'histoire de l'Egypte et des pharaons, c'est hyper vaste et super intéressant", ajoute-t-il.

Corinne n'est de passage qu'une semaine à Paris mais pour elle, impossible de rater cette occasion: "Je compte vraiment y aller plusieurs fois. La première fois, on n'a qu'une impression, ensuite on peut rentrer à la maison, avoir plus d'informations et retourner voir plus de détails".

Et les visiteurs ne s'y trompent pas. Déjà plus de 145.000 tickets ont été vendus. En 2019, l'exposition sur Toutankhamon avait rassemblé près de 1,4 million de visiteurs.

Le plus long règne de l'Egypte antique

Né aux alentours de -1304 avant JC, Ramsès II, pharaon de la XIXe dynastie, règne sur l'Egypte antique pendant près de 66 ans, une longévité exceptionnelle, d'autant plus pour l'époque.

Il est connu pour être un grand bâtisseur, à l'origine notamment de la construction des deux temples d'Abou Simbel.

Ramsès II organise également la résistance face à la menace des Hitites, un peuple d'Asie menaçant l'empire égyptien. Il met sur pied une puissante armée et remporte plusieurs victoires.

Mais surtout, Ramsès II serait le pharaon de l'Exode, celui qui poussa Moïse et les Juifs à fuir l'Egypte et qui est évoqué sans être nommé dans la Bible.

Ramsès II meurt à l'âge de 92 ans. Sa dépouille est inhumée dans la vallée des Rois et déplacée de nombreuses fois avant sa découverte à la fin du 19e siècle.