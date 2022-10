Sécheresse: des habitants privés d'eau depuis 5 jours dans un village près de Digne-les-Bains

La sécheresse n'a pas disparu malgré la fin de l'été et continue de toucher de nombreux départements. À Champtercier, près de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), des dizaines d'habitants sont privés d'eau depuis jeudi dernier. En cause: la source qui approvisionne les logements est à sec.

78 départements sont toujours concernés par une restriction d'eau, au-delà de la vigilance, sur au moins une partie de son territoire, d'après le ministère de la Transition Écologique.

Dans le village de Champtercier, près de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), des dizaines d'habitants sont même privés d'eau depuis jeudi dernier. La source qui approvisionne une partie de la commune est asséchée depuis cet été faute de pluie.

Chez Annie, c'est le système D depuis quatre jours. "Je récupère de l’eau avec des arrosoirs, des seaux et je fais à l’ancienne pour la toilette, la vaisselle, les WC", affirme-t-elle.

"S'il n'y a personne, il n'y a pas de pognon"

Pour les particuliers, cette façon de faire peut convenir sur une courte période, mais c'est impossible quand on reçoit du public. "On a deux gîtes d’une semaine qui ont été annulés et on a encore deux fois des personnes qui viennent pour une semaine. Après normalement on avait fini la saison, sauf que, s'il n'y personne, il n'y a pas de pognon, c’est clair, c’est comme ça", déplore Michel, qui tient un gîte.

Le seul espoir est qu'il pleuve. "Aujourd’hui cette source est passée de 40 litres par seconde de débit normal à moins d’un litre par seconde ce qui fait que les bassins ont du mal à se remplir. Surtout, on va implorer le ciel pour que l’eau tombe", explique Antoine Arena, le maire du village.

40 départements en alerte rouge

En attendant, des citernes ont été installées et des packs d'eau sont distribués aux riverains concernés. L'édile estime que la situation pourrait revenir à la normale d'ici la fin de la semaine.

Les Alpes-de-Haute-Provence font partie des 40 départements en alerte rouge. Ils ne sont que huit à n'avoir aucune restriction: l'Allier, l'Aube, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Saône-et-Loire et le Var.