Après deux ans de Covid, le retour surprise de l'épidémie de grippe

Avec une mois de retard et presque deux ans d’absence, l'épidémie de grippe est de retour et touche surtout les plus jeunes.

Attention, en ce mois de mars, la grippe fait un retour suprise. Alors que le pic survient d’habitude plutôt en février, l'incidence des consultations chez le médecin pour des syndromes grippaux a bondi de 95% en une semaine selon Santé publique France.

Toutes les régions sont désormais touchées par le virus de la grippe, à l’exception de la Corse. Hors de la métropole, la Guyane est aussi frappée mais les autres départements sont épargnés.

"Très exceptionnel"

Le relâchement des gestes barrières depuis quelques semaines et la rentrée scolaire expliquent ce pic tardif. Mais pas seulement.

"Une épidémie en mars, c’est très exceptionnel. Le Covid a circulé de manière extrêmement importante jusque-là et provoquait tellement de cas qu’il était difficile pour le virus de la grippe d’essayer de circuler en même temps", explique à RMC Bruno Lina, professeur en virologie.

"Les enfants sont le moteur de l'épidémie"

Autre particularité, l’épidémie de grippe touche surtout les plus jeunes. "Les enfants sont vraiment le moteur de l'épidémie de grippe. Ils provoquent l’infection des plus âgés dans les familles", confirme Bruno Lina.

Cette vague de grippe reste pour autant en-dessous des niveaux observés en 2019-2020, juste avant le Covid, et surtout 2018-2019 où l'épidémie avait été particulièrement forte.