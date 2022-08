Une proposition de loi pour interdire la corrida: "Nous allons enfin pouvoir expliquer ce que c’est"

Invité ce mercredi matin sur RMC, André Viard, président de l’observatoire national des cultures taurines, a réagi à l'annonce du député Aymeric Caron qui veut déposer une proposition de loi pour interdire les corridas en France.

C’est un débat qui ne date pas d’hier, mais il a été relancé par le député de gauche Aymeric Caron qui souhaite interdire les corridas en France. Que la corrida soit un spectacle immoral, un spectacle qui n'a plus sa place au XXIe siècle, je pense que c'est un point de vue qui est partagé par une majorité des Français", a-t-il indiqué, précisant qu’il espérait déposer une proposition de loi pour que celle-ci soit débattue d’ici la fin de l’année à l’Assemblée nationale. "C'est une proposition de loi que j'espère bien voir débattue à l'Assemblée en novembre", a ajouté l’insoumis.

Depuis des années, nombreux sont les opposants à ces corridas et André Viard, président de l’observatoire national des cultures taurines, ne s'étonne même plus de ce genre de proposition. “On nous fait le coup à chaque législature”, affirme-t-il.

Pour lui au contraire, si une proposition de loi est déposée, les défenseurs de la corrida vont enfin pour expliquer ce qu’est vraiment la corrida.

“Je crois que c’est une excellente chose qu’il y ait une proposition de loi qui cible directement la corrida parce que jusqu’à présent nous avons eu des amendements, nous avons eu des attaques par la bande, nous avons eu des tentatives mélangées à toutes sortes de choses comme l’élevage industriel, la chasse… Là, on attaque directement la corrida et nous allons enfin pouvoir expliquer ce qu’est la corrida et pourquoi monsieur Caron a tort. J’ajouterai que pour la première fois aussi, il s’agit d’une attaque politique car la proposition de monsieur Caron n’est pas du tout transversale, elle est reprise par la France Insoumise”, explique-t-il ce mercredi matin sur RMC.

Une proposition de loi pour rassembler au-delà des oppositions politiques?

Il affirme que ce débat, s’il a lieu à l’Assemblée comme le souhaite Aymeric Caron, va permettre de démonter certaines choses. "Jusqu'à présent, on doit subir, de loin, le flot d’injures, de mensonges et des calomnies venant de l'idéologie antispéciste et nous ne pouvons pas répondre", indique-t-il.

Et sur la question de l’immoralité évoquée par Aymeric Caron, il affirme que ce n’est qu’une question de point de vue.

“Un sondage du mois de juin de cette année, a montré que 78% des habitants des villes taurines considèrent que la corrida fait partie de leur patrimoine culturel et 71% sont radicalement opposés à toute forme d’interdiction. La réalité, c’est celle-là. Veut-on suivre monsieur Caron sur le terrain de l’anti-spécisme et condamner une vaste communauté culturelle qui elle entend poursuivre ses droits?”, interroge-t-il.

Depuis une première tentative en 2004, aucune initiative n'est parvenue à imposer un vote à l'Assemblée, ni même un débat parlementaire. Aymeric Caron espère réunir sur son projet, outre les autres députés de gauche, des élus des oppositions de droite, voire de la majorité présidentielle. Il souligne notamment l'inconnue de la position du parti présidentiel dont la cheffe de file à l'assemblée Aurore Bergé avait demandé en juillet 2021 la fin de cette "pratique barbare" dans une tribune publique signée par divers députés centristes et de droite.