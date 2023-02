"J'étouffe": le calvaire de Cérine, vivant avec son fils dans un studio, et radiée des demandeurs HLM

Cérine vit, avec son fils Yassine, dans 24 mètres carrés. Un calvaire au quotidien pour cette maman et son adolescent. Pour en finir avec cette situation, elle a fait une demande de logement social en 2018 désormais introuvable.

24 mètres carré comme un enfer sur terre. Cérine vit dans un studio de cette taille… avec Yassine, son fils de 11 ans. Elle élève seule son enfant, et avec son petit salaire de chargée de clientèle, elle ne peut pas s’offrir plus que ce petit studio à 650 euros de loyer par mois, à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis).

Leur quotidien n'est fait que de promiscuité, de débrouille et d'énervements au quotidien du fait de cette promiscuité: "C'est dur parce qu'à cause du petit espace, on s'énerve très rapidement et pour se calmer, on va aux toilettes", explique Yassine, qui raconte à RMC la difficulté de vivre dans un si petit endroit à son âge:

"Faire mes devoirs, c'est compliqué mais j'arrive à les faire quand même, parce qu'on est obligés. Pour jouer, je suis obligé de prendre ma chaise, de la décaler aux toilettes et de m'installe là-bas pendant tout le temps où je joue. Ça c'est dur", raconte-t-il.

Une demande de logement social introuvable

Pour que cette situation s'améliore, Cérine, sa maman, a déposé un dossier pour un logement social en 2018. Elle est éligible à un tel logement mais n’a pas de nouvelles de sa demande jusqu’en avril dernier, où elle décide d’interroger les services de sa ville: "Je suis allée voir l'assistante sociale avec tous mes documents et lorsqu'on a saisi mon numéro unique de demandeur, ils n'ont trouvé aucune trace de moi. Comme si j'avais été radiée, que je n'existais plus dans notre fichier." Une véritable douche froide pour cette maman:

"Je me suis écroulée devant elle. Depuis, je suis suivie psychologiquement parce que j'étouffe, tout simplement. Je n'ai plus rien !"

Une angoisse compréhensible quand on sait combien il est difficile d’obtenir un logement social. D’ici 2025, toutes les communes de plus de 3.500 habitants devront disposer de 20 à 25% de HLM. Mais à ce jour, seule la moitié des villes a atteint cet objectif.

Actuellement, il n’y a qu’un logement social attribué pour cinq dossiers déposés. En Île-de-France, c’est encore pire: seule une demande sur dix est satisfaite. Et si cette demande est satisfaite, encore faut-il être patient: le délai d’attribution pour obtenir un logement est de trois ans en moyenne.

Cérine a été radiée des demandeurs

En juin, cela fera cinq ans que Cérine a déposé sa demande. A Neuilly-Plaisance, le quota des 25% de logements sociaux a bien été atteint. Mais la maman solo vit toujours dans son studio, avec son fils. Si son dossier n'avance pas, c'est que Cérine a bien été radiée des demandeurs d'HLM en 2020, nous as confirmé la maire de Neuilly-Plaisance. Son dossier a donc été automatiquement supprimé des fichiers un an plus tard. C’est pour cela qu’il est introuvable.

Selon la mairie, c’est Cérine qui aurait oublié d’actualiser sa demande en ligne, comme il faut le faire chaque année. La maman nous assure, de son côté, avoir bien respecté la procédure. Quoi qu’il en soit, la conséquence aujourd’hui est que sa nouvelle demande n’a qu’un an d’ancienneté et que son dossier est repassé derrière des centaines d’autres.

Nous avons donc sollicité la direction régionale et interdépartementale de l'Hébergement et du Logement pour l'Île-de-France. Elle s’est engagée à “examiner le dossier de Cérine, en tenant compte de sa précarité et du caractère prioritaire de sa demande”. Toute l'équipe de "RMC s’engage pour vous" espère que la maman et son ado pourront bientôt avoir une chambre chacun et un quotidien plus apaisé.

