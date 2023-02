"C'est lamentable": deux ans après le décès d'une mère, l'assurance prévoyance n'est pas débloquée

Deux ans après la mort de Stéphanie, son mari et ses deux enfants de 18 et 21 ans peinent à récupérer le fruit de l'assurance prévoyance qu'elle avait contractée. Un contrat qui prévoit une aide mensuelle pour ses enfants.

Francis élève seul ses deux enfants. En 2021, ils ont perdu leur mère. Il avaient alors 18 et 21 ans. Après l’épreuve du deuil, ils sont désormais confrontés aux démarches administratives sans fin et n’en peuvent plus. Leur mère, Stéphanie, avait contracté une assurance prévoyance, auprès de l’organisme AG2R. Un contrat qui prévoit une aide mensuelle pour ses enfants.

Depuis deux ans, Francis assure avoir transmis tous les documents nécessaires à AG2R pour obtenir le versement de cette aide, mais le dossier reste bloqué et ce papa en deuil est à bout de nerf. "Les groupes d'assurance comme ça devraient d'eux-mêmes penser aux personnes dans le chagrin et les épauler plutôt que de laisser pourrir la situation, d'attendre en se disant que les gens ne vont pas aller jusqu'au bout de la démarche. Je trouve ça lamentable", déplore-t-il au micro de RMC.

Un arrêt de travail manquant

Les jours qui ont précédé son décès, Stéphanie ne s’est pas rendue à son travail. Mais elle n’a malheureusement pas eu le temps d’aller chez le médecin pour attester de la dégradation de son état de santé. Et c’est cet arrêt maladie qui manque aujourd’hui pour débloquer le contrat de prévoyance qu’elle avait souscrit. Une situation terriblement douloureuse à vivre pour sa famille.

"Demander ces documents-là, pour nous c'était difficile parce que c'était ses derniers jours", raconte Francis. "Ce n'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Parfois, on a envie de lâcher mais on se dit que c'est dommage. La somme ne doit pas être trop importante mais si elle pouvait contribuer à aider mes enfants pendant leurs études, ce serait déjà un petit quelque chose, et surtout pour tourner cette page-là".

Dénouement heureux

Interrogé par RMC, l'employeur de Stéphanie nous a confirmé qu’elle a bien cotisé pour cette prévoyance AG2R, jusqu’au jour de son décès.

Nous avons donc contacté l’assureur qui a accepté de rouvrir le dossier et a reconnu son erreur. Les enfants de Stéphanie et Francis vont enfin pouvoir toucher cette aide chaque mois jusqu’à leurs 26 ans. On ne connaît en revanche pas encore le montant. Et si elle n’apaisera en rien leur peine, elle leur permettra au moins de soulager un peu leur quotidien.

