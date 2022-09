"C'était le Messi du tennis": les fans saluent avec passion la retraite de Roger Federer

Après l’annonce du départ à la retraite du tennisman Roger Federer, les réactions s’accumulent dans le monde du sport, mais aussi chez les joueurs lambda qui saluent l'un des joueurs les plus populaires de l'histoire auprès du grand public.

Clap de fin pour Roger Federer. Le tennisman suisse, âgé de 41 ans, a annoncé jeudi 16 septembre son départ à la retraite après une carrière longue de 24 ans. Estimé comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps par les spécialistes du tennis, Roger Federer, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, a marqué de son empreinte le monde de la petite balle jaune.

“Joueur le plus classe de tous les temps”, “Le champion des champions”, “Je t’aime Roger”... Tout au long de l’après-midi et dans la soirée de jeudi, c’est tout d’abord les éloges des professionnels du tennis qui ont afflué sur les réseaux sociaux afin de saluer l’immense carrière du Suisse.

La presse internationale a elle aussi tenu à souligner le départ à la retraite de l'une des légendes du tennis, avec des unes de quotidiens en partie dédiées à l'annonce de Roger Federer. "J'ai vu un Roi" a par exemple titré le quotidien sportif italien La Gazzetta Dello Sport. Le New-York Times a de son côté évoqué "un signe que les temps changent" dans son édition du jour.

Au-delà de la sphère professionnelle, l’annonce de la retraite de Roger Federer a aussi suscité une vive émotion parmi les "joueurs du dimanche".

Bérenger est un amateur de tennis, et évidemment grand fan de Roger Federer : "Ça va faire bizarre, il va y avoir une espèce de grand vide. J’ai toujours en tête son super revers lifté qu’il mettait à n’importe quel endroit du terrain”.

Bérenger y voit même une certaine ressemblance entre “Roger” et un autre génie du sport mondial. “Pour faire une petite référence avec le football, c’était le Messi du tennis. Le joueur le plus classe de tous les temps”, abonde Bérenger.

Pour Ethan, un ancien ramasseur de balle à Roland-Garros qui avait eu la chance de croiser le tennisman sur le court, “c’est un grand monsieur. Dès qu’on parle tennis, on parle forcément de Roger Federer”.

“Quand j’étais petit je me rappelle j’avais la casquette Roger Federer. C’est une icône du tennis. Quand on voit Roger, on est très attiré par le fait qu’on a envie de jouer comme lui, on a envie d’être comme lui, d’être aussi sympathique que lui”