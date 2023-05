"Ca fait peur": des manifestants reçoivent par courrier 68 euros d'amende pour des "casserolades"

Une dizaine de manifestants contre la réforme des retraites ont reçu une amende de 68 euros pour avoir participé à une "casserolade" à Dijon. Le motif : "émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme".

Une dizaine de manifestants contre la réforme des retraites ont eu la surprise de recevoir une amende de 68 euros après avoir participé à un rassemblement à Dijon le 6 mai dernier. D'autres ont reçu un courrier leur notifiant leur infraction. Seulement, personne n'a été interpellé sur place durant les casserolades. Les mis en cause et les syndicats estiment que c'est un coup politique.

Victor a reçu le courrier il y a cinq jours. Dans celui-ci, le tribunal de police de Dijon signifie à cet enseignant syndicaliste à la retraite sa mise en cause pour avoir participé à un concert de casseroles.

“Ça fait peur. Je me suis quand même posé la question pourquoi moi? Pourquoi on me repère en manifestation? On se sent délinquant alors qu’on ne l’est pas”, assure-t-il.