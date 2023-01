"Ça ne répond pas ou ça nous raccroche au nez": toujours aussi dur de contacter les services publics

À l'heure du tout numérique, ceux qui n'ont pas accès à Internet ou à un ordinateur se retrouvent souvent démunis. D'après une enquête publiée dans le magazine 60 millions de consommateurs ce jeudi, 3/4 des personnes qui appellent la Caf n'obtiennent pas de réponse.

"Toutes nos lignes sont actuellement occupées, nous regrettons de ne pouvoir vous répondre": cette réponse est souvent celle obtenue après avoir tenté de contacter un service public français par téléphone.

Une enquête dévoilée ce jeudi, avec la Défenseure des droits, sur les difficultés d'accès aux services publics pour les 15% de Français sans Internet est édifiante. Publiée dans le magazine 60 millions de consommateurs, cette enquête montre que presque rien n'a changé depuis leur précédente enquête il y a six ans.

Ça ne répond pas à l'Assurance Maladie dans 72% des cas et les 3/4 des personnes qui tentent de contacter la Caf n'obtiennent pas de réponse. Cela se passe mieux chez Pôle Emploi où 50% des appels sont traités.

Si certaines personnes sont en mesure de réaliser leurs démarches sur Internet, cela n'est pas le cas de tout le monde. Odile, 57 ans, vit avec 900€ d'allocations handicap et a deux enfants à charge. Elle a souvent besoin d'appeler la Caf ou la Sécurité sociale, mais elle parvient rarement à avoir quelqu'un au bout du fil.

"On peut téléphoner pendant une heure, ça ne répond pas ou ça nous raccroche au nez", déplore-t-elle.

Pire encore, même quand l'appel aboutit, la réponse n'est pas satisfaisante. On lui dit: "Envoyez nous votre mail, vous pouvez nous joindre sur tel site", explique-t-elle.

"On n’est pas nés informaticiens. Les gens qui ont un ordinateur arrivent à avoir tout facilement, alors que nous on patauge, on nous considère comme des moins-que-rien. Ils ont qu’à embaucher plutôt que tout informatiser", ajoute Odile.