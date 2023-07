"Ca va juste déplacer le problème": la fin du ticket de caisse papier automatique, pas si écologique?

À partir du mardi 1er août, le ticket de caisse papier ne sera plus imprimé automatiquement. Il faudra demander pour le recevoir. Après deux reports, cette interdiction va enfin être effective. Motivée par des raisons écologiques, certains estiment que les gains de cette mesure seraient trop faibles.

À partir du 1er août, on ne vous proposera plus d'imprimer votre ticket de caisse papier en magasin, il faudra le demander si vous souhaitez le recevoir. Une interdiction qui résulte de la loi Agec, relative à la lutte contre le gaspillage, votée en 2020.

Son échéance avait été retardée par deux fois, en raison notamment du contexte de forte inflation. 30 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année en France.

"18 milliards de litres d'eau, 25 millions d'arbres coupés, 22 millions de barils de pétrole", image sur RMC ce lundi matin Francis Palombi, président de la confédération des commerçants de France, qui assure que la plupart des commerçants sont prêts pour l'application de la mesure.

Arrêter leur impression permettrait donc d'économiser de l'eau et du CO2. Sauf que, et c'est bien là le problème, le ticket de caisse ne disparaîtra pas complètement.

Il pourra être proposé par SMS, QR code, ou par mail. Mais un ticket numérique, ce n'est pas plus écologique, assure Frédéric Bordage, fondateur du collectif GreenIT.

“Le ticket de caisse papier va être remplacé par des ordinateurs, des serveurs, des emails, des documents PDF qui ont une matérialité. On ne va pas gagner au niveau environnemental, on va juste déplacer le problème. On va enlever des impacts en enlevant le papier, mais on va en rajouter des nouveaux”, indique-t-il.