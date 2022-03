Chèque alimentaire: "Tout va flamber, c’est une bonne idée d’aider les plus précaires"

Le président-candidat Emmanuel Macron a relancé l’idée d’un chèque alimentaire pour les ménages les plus modestes. Une bonne idée pour Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, face à la hausse des prix et au besoin d’aider les agriculteurs.

C'était une mesure annoncée dès décembre 2020, repoussée ensuite... Le chèque alimentaire fait son retour dans l'arène politique. Le président-candidat Emmanuel Macron a relancé cette potentielle mesure dans une interview accordée à France Bleu ce mardi. Après le chèque énergie, le chèque alimentaire permettrait d'aider les ménages les plus modestes et les classes moyennes à faire les courses. Une manière de compenser la hausse des prix, de booster le pouvoir d'achat des Français. Une aide qui viserait aussi à inciter les Français à acheter français, "en circuit court".

"Tout va flamber, prévient Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, dans ‘Apolline Matin’ ce mercredi sur RMC et RMC Story. Il n’y a pas que le carburant. Le blé a doublé. Tout ce qui concerne les produits de première nécessité, le blé, l’orge, le maïs, va augmenter encore. Certains pays auront des pénuries. Nous, nous aurons une augmentation des prix. C’est une bonne idée d’aider les plus précaires."

"Les promotions, ça met en l’air l’agriculture française"

Le syndicat majoritaire des agriculteurs avait déjà proposé cette idée d’un chèque alimentaire. Avec l’objectif de soutenir les consommateurs les plus fragiles tout en protégeant les agriculteurs. "On voit bien depuis des années que les grands distributeurs disent qu’ils vont baisser les prix parce qu’il faut penser au pouvoir d’achat. Et même ceux qui ont les moyens achètent pas cher. Les promotions, aujourd’hui, ça met en l’air l’agriculture française, souligne Christiane Lambert. Notre proposition vise les plus précaires. C’est aussi souvent dans ces populations qu’il y a le plus de problèmes de santé et d’obésité."

Reste à "choisir un montant" pour ce chèque alimentaire. "Ce qui est le plus souvent proposé, c’est 60 euros par foyer et par mois, explique la présidente de la FNSEA. Je suis mère de famille, je fais mes courses. Je sais très bien que 60 euros, rajoutés aux autres aides sociales, ça met du beurre dans les épinards et ça permet d’améliorer ce qu’on met sur la table pour sa famille et ses enfants."

