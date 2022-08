"Colmar est discriminée": la colère du maire qui ne peut pas arroser les plantes de sa ville

La préfecture du Haut-Rhin a placé une partie du département où se trouve Colmar en état de "crise sécheresse". La commune qui a le plus haut grade des "Villes et Villages Fleuris" conteste ces restrictions par la voix de son maire, Eric Straumann.

La sécheresse continue de frapper plusieurs régions françaises. Des centaines de communes restreignent l'accès à l'eau dans la journée, pour l'économiser alors que plus de 100 communes sont déjà privées d'eau potable.

Les restrictions qui ne sont pas du goût de tous les élus. La ville de Colmar conteste les mesures prises par la préfecture du Haut-Rhin mercredi dernier qui a placé une partie du département en état de crise sécheresse, dont la ville de Colmar.

Cela implique notamment l'arrêt de l'arrosage des massifs floraux. Or, Colmar fait partie des communes ayant obtenu le label 4 et la Fleur d'Or des "Villes et Villages Fleuris”.

Le maire considère que la ville est largement desservie en eau, et souhaite donc pouvoir arroser les massifs pour préserver les fleurs de la commune.

“C’est un arrêté complètement absurde qui ne tient pas compte des réalités locales. Toute notre alimentation en eau est réalisée à partir de la nappe phréatique d’Alsace. C’est le plus grand réservoir d’eau en France. Donc on n’a absolument aucun problème d’approvisionnement en eau".



"On a de magnifiques jardinières. Elles ont besoin d’un verre d’eau chaque nuit qui est apporté au goutte à goutte et aujourd’hui ce n’est plus possible. Si on était à Paris ça le serait, à Strasbourg aussi. Je n’ai aucun élément objectif qui peut justifier cette discrimination à l’égard de Colmar”, assure-t-il.