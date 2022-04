Colmar: qui a volé Schmoutzi, le lapin géant du marché de Pâques?

La mascotte du marché de Pâques de Colmar, un lapin géant de 8 kilos, a été dérobée. Une plainte va être déposée, a annoncé le maire de la ville, qui a assuré que les voleurs ont été filmés.

C’était l’attraction du marché de Pâque de Colmar. Schmoutzi, un lapin géant de 8 kilos, a été volé dans la nuit de vendredi à samedi. Le maire de la ville, Eric Straumann, a indiqué qu’une plainte allait être déposée.

"Il s’agissait d’un lapin dit 'géant des Flandres'. C’est un gros lapin de 8 kilos. Mal nous a pris de choisir cette mascotte puisqu’elle a suscité l’intérêt des voleurs. Ils ont d’ailleurs été filmés, ça s’est passé à 1h30 du matin. On a détecté la présence d’un couple sur place. On ne sait pas s’il s’agit d’une mauvaise blague, de personnes qui veulent défendre la cause animale. Mais c’est en tout cas une mauvaise blague et on n’a pas l’habitude de ce type d’acte”, indique-t-il à RMC.