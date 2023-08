Coupe du monde: quelle popularité pour les Bleues chez les jeunes?

L’équipe de France féminine affronte le Panama ce mercredi à midi pour son dernier match de poules. Une équipe qui séduit comme l’a constaté RMC dans le Vaucluse.

Après leur victoire contre le Brésil (2-1), les joueuses d’Hervé Renard doivent s’imposer pour garantir leur première place du groupe et rallier les huitièmes de finale. Cet ultime match de poules contre le Panama est à suivre en direct à midi sur RMC.

Dans ce stage de foot à Cavaillon, les jeunes et les moins jeunes attendent avec impatience la suite de la Coupe du monde. Malgré des journées rythmées par les entrainements, Pauline et Romane ont suivi avec fierté les premiers matches des bleues, à qui elles prédisent un beau parcours… Elles les voient bien aller jusqu’en finale !

Une nouvelle équipe de France qui ne séduit pas que les filles, bien au contraire. Georges, jeune gardien, a découvert le foot féminin avec plaisir cet été. Et Georges n’a pas été déçu : la victoire 2 buts à 1 contre le Brésil a marqué les esprits, même les plus jeunes, comme Raphael, 8 ans : "les Brésiliennes étaient très fortes aussi, on est fiers de nos Françaises".

"Une 'patte' équipe de France"

Des jeunes entraînés par Nicolas Bosquier, surpris de leur engouement pour de l’équipe de France féminine. L’arrivée du nouveau sélectionneur Hervé Renard n’y est pas pour rien selon lui : "Il va amener dans son sillage d’autres personnes qui n’étaient pas spécialement intéressés par le football féminin. Il va réussir à donner une 'patte' équipe de France qui n’était pas forcément présente avant".

Et le directeur du stage se livrent au même pronostic que ses élèves : une équipe de France, en finale de la Coupe du monde.