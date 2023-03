D’où viennent nos voisins? Les classements selon les villes

Dans "Charles Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre s’intéresse aux origines régionales des habitants selon les villes.

Mais qui sont donc nos voisins? La réponse avec une étude de l’agence immobilière en ligne Flatlooker. 53% des candidats pour un logement situé à Paris ne viennent pas d’Ile-de-France. Près de 8% viennent de Lyon, 4% de Lille, Bordeaux et Toulouse, un peu moins de 3% de Nice.

Lyon attire beaucoup les locataires de toute la moitié sud de la France (Toulouse, Montpellier, Marseille et Bordeaux).

Marseille attire fortement les Parisiens mais on remarque que cela n'est pas réciproque, puisqu’il y a une faible proportion de candidatures à un logement pour Paris de la part des Marseillais.

Dans le duel entre Bordeaux et Toulouse, la girondine sort gagnante ! Il y a plus de Toulousains à Bordeaux (2,4%) que de Bordelais à Toulouse (1,9%).

Les candidats à un logement dans la ville de Lille viennent assez peu de la région. À titre indicatif, 47% des candidatures à un logement à Paris viennent de sa région. À Lille, c’est presque 10% de moins (37,4%).

Nantes est une option de choix pour ses voisins rennais. Sans surprise, les habitants de la capitale bretonne, Rennes, arrivent en 3e position. Nice est une ville qui séduit les Français venant de tout l’Hexagone. Montpellier est la ville qui attire les Lyonnais et les Marseillais.

Lille, la grande ville la plus quittée

Et il y a ceux qui quittent les villes pour les zones rurales. Meilleurs Agents a effectué son classement des grandes villes les plus quittées. Lille est en tête des grandes villes les plus mal aimées par leurs habitants puisque 75% des recherches des Lillois concernent une ville autre que la capitale des Flandres. Rennes arrive en deuxième position de ce classement du désamour avec 66% de Rennais qui s’en détournent, suivie de Lyon (63%).