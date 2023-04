De mineur isolé à plombier chauffagiste: comment Mohamed s'est installé en France après avoir fui son pays

Après avoir fui son pays en raison de violences, Mohamed a traversé l'Afrique puis la mer Méditerranée avant d'arriver en France. Sur place, il a été confronté aux difficultés d'intégration et de scolarisation. Il témoigne sur RMC.

Les mineurs isolés, venus principalement d'Afrique, sont toujours de plus en nombreux à entrer sur le territoire. En 2022, 4.909 mineurs étrangers ont franchi seuls la frontière entre la France et l'Italie, soit une augmentation exponentielle de 2.721 % depuis 2014. Une fois sur le territoire, certains sombrent dans la délinquance tandis que d'autres tentent de s'insérer.

Mohamed fait partie de ces mineurs isolés. Venu de Guinée et arrivé en 2016 à l'âge de 16 ans, il est passé par le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Libye avant de traverser la mer Méditerranée, d'arriver en Italie puis enfin en France. "J'ai été aidé par des passeurs, on ne peut pas faire le voyage tout seul", raconte-t-il ce mercredi dans "Les Grandes Gueules" sur RMC et RMC Story.

Ce qui l'a poussé à entreprendre le voyage, c'est la situation dans son pays. "Je ne voulais pas partir, je faisais des études en Guinée, je voyais mes copains prendre la route. Mais ce qui m'a convaincu, ce sont les élections en 2015, quand Alpha Condé est resté au pouvoir avec les violences qui s'en sont suivies", explique Mohamed.

La fuite de Paris, de peur d'être assimilé aux délinquants

Arrivé à Paris, il a la chance de parler français, ce qui n'est pas le cas de tous les mineurs isolés. Il reste alors seulement trois mois dans la capitale, redoutant d'être associé aux mineurs isolés qui tombent dans la délinquance. Mohamed rejoint Poitiers, dans la Vienne, avant d'être envoyé à Bourges, à 200 km de là. Il explique ensuite n'avoir pas été aidé par l'Aide sociale à l'enfance et avoir dû se débrouiller seul pour trouver une formation.

"A Bourges, l'aide sociale à l'enfance (ASE) m'a dit qu'il n'y avait pas de place à l'école mais je suis allé voir de moi-même. On m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour un bac pro mais qu'il y en avait pour un CAP en plomberie chauffagerie", explique celui qui est désormais plombier-chauffagiste dans la Nièvre.

Pour l'enseignante Barbara Lefebvre, l'Etat et l'ASE ne font rien pour aider des mineurs isolés souvent désireux de s'intégrer. "Mohamed n'a pas été aidé par l'ASE pour une insertion scolaire et c'est scandaleux. Ils ont dit ça parce que Mohamed avait dépassé les 16 ans", croit savoir l'enseignante.

Ce problème d'accompagnement qui fait défaut, Mohamed le déplore aussi. "Il y a beaucoup de délinquants mineurs qui viennent entre 16 et 17 ans sans être scolarisés. A 18 ans, quand ils se rendent à la préfecture, on leur refuse les papiers parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Ils restent donc dans la rue et deviennent délinquants", raconte l'ancien mineur isolé.

Désormais en CDI dans la Nièvre

Car aujourd'hui, les mineurs isolés posent des problèmes de sécurité dans certaines villes. Selon un rapport de l'Assemblée nationale de 2021, 10% des mineurs isolés seraient des délinquants. "Les 90% restants sont peu aidés par l'ASE et l'Etat. Quand vous n'êtes pas capables de les empêcher de rentrer, vous devez vous en occuper", appelle Barbara Lefebvre.

De son côté, Mohamed est aujourd'hui installé dans la Nièvre et travaille comme plombier chauffagiste en CDI. Il salue l'accueil des habitants de son nouveau département. "Au début, ils avaient des a priori sur les étrangers mais aujourd'hui, cela se passe bien. Des personnes m'ont dit: 'J'étais raciste, mais j'ai changé en travaillant avec vous'", raconte-t-il.

Les mineurs isolés continuent de tenter leur chance en France. En 2023 aussi, les arrivées se multiplient. "La situation devient inquiétante", alerte dans un courrier au ministère de l'Intérieur le président du département des Alpes-Maritimes Eric Ciotti. En guise de réponse, Gérald Darmanin a annoncé que "deux escadrons de gendarmes mobiles" étaient arrivés en renfort à la frontière franco-italienne.