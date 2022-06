Didier Deschamps doit-il partir? "A cinq mois de la Coupe du monde, ce n’est pas le bon moment"

Après une série de mauvais résultats, le sélectionneur de l'Equipe de France, Didier Deschamps, est remis en cause. Mais un départ de celui qui occupe ce poste depuis dix ans est-il envisageable à seulement quelques mois de la Coupe du monde au Qatar? Rolland Courbis et Daniel Riolo ont abordé la question dans "Estelle Midi" ce mardi sur RMC et RMC Story.

Quel visage aura l’équipe de France au Mondial en novembre prochain? Les Bleus ont-ils les moyens de défendre leur titre? Ces questions sont sur toutes les lèvres depuis lundi soir et la fin d’une campagne de Ligue des nations catastrophique pour les hommes de Didier Deschamps. Incapables de gagner, ni contre le Danemark, ni contre l'Autriche, ni contre la Croatie, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont semé le doute dans la tête des supporters français à quelques mois seulement de la Coupe du monde au Qatar.

Et comme souvent, quand il y a des mauvais résultats, c’est sur le sélectionneur qu’on tombe en premier. Au point même de se poser une question: Didier Deschamps doit-il quitter son poste avant la Coupe du monde?

Une question qui s’était déjà posée après l’élimination précoce de la France au dernier Euro, avec la défaite contre la Suisse en 8es de finale. Pour Rolland Courbis, consultant RMC Sport, la question se pose, mais le moment n’est sans doute pas le plus opportun.

“On suit avec beaucoup de passion ce qui se passe dans notre équipe de France. Je pense qu’il y a des choses qui doivent s’anticiper. Un changement d’entraîneur, ne pas faire la saison de trop… Je pense que le moment, ce n’est pas maintenant, dix jours après le décès de son père. Je pense qu’au moment du penalty raté de Mbappé contre la Suisse, la question s’est posée. Et on avait le remplaçant de Deschamps, avec Zidane qui était libre. Parce que c’est toujours difficile de trouver le bon remplaçant. Donc je pense que c’était là, le moment. Mais à partir du moment où ça n’a pas été fait, le faire aujourd’hui, à cinq mois de la Coupe du monde, ce n’est pas le bon moment”, indique-t-il ce mardi au micro d’”Estelle Midi” sur RMC et RMC Story.

Une équipe "sans âme" selon Daniel Riolo

De son côté, Daniel Riolo dresse un constat beaucoup plus dur et dénonce le fonds de jeu de l’équipe de France, qui est selon lui le vrai problème.

“Deschamps est en place depuis dix ans maintenant. Dix ans, c’est très long et à un moment, tu as le droit d’envisager un nouveau souffle dans une aventure. Le problème de Deschamps, c’est qu’à force de développer une philosophie, une méthode qui consiste à dire que le résultat, c’est tout ce qui compte, on s’aperçoit que quand il n’y a plus de résultat, il n’y a plus rien d’autre. Contrairement à ce que lui pense, il n’y a pas que le résultat qui intéresse les gens. L’équipe de France de Platini n’a pas gagné la Coupe du monde, pourtant elle est restée dans les cœurs”, explique-t-il.

Lors des grandes compétitions, l’équipe de France peut rassembler jusqu’à 15 millions de Français. Mais Daniel Riolo estime qu’il y a un désintéressement à cause du manque de passion, de frisson, que procure cette équipe.

“Aujourd’hui, les Bleus, malgré des joueurs comme Mbappé ou Benzema qui sont des joueurs qu’on aime, derrière il n’y a pas de cœur, pas d’âme, pas de sympathie. Et ça, c’est le résultat du formatage aux résultats de Deschamps. Et donc quand il essaye de dire, on va proposer quelque chose en termes de jeu, d’esprit, ils n’y arrivent pas. Donc on va aller à la Coupe du monde en priant et en disant pourvu que ça avance, parce que sinon il n’y aura rien d’autre”, ajoute-t-il.