Qu'est-ce que l'audit énergétique, désormais obligatoire pour vendre une passoire thermique

A partir de ce 1er avril, les vendeurs de logements en situation de passoire thermique, classé F ou G, doivent désormais réaliser un "audit énergétique". On vous explique ce nouveau dispositif.

C'est une des grandes nouveautés de ce 1er avril. Une nouvelle obligation entre en vigueur pour les vendeurs de logements classés F ou G, en situation de "passoire thermique". Ils doivent désormais faire réaliser en amont ce qu'on appelle un audit énergétique, qu'il ne faut pas confondre avec le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Cet audit va chiffrer et identifier les travaux nécessaires pour faire sortir les logements de l'état de passoire thermique en passant la note de F ou G à C.

Il faudra y inclure deux scénarios: soit la rénovation globale du logement ou soit une estimation travaux par travaux afin de réaliser les changements progressivement. Ce chiffrage précis est une bonne nouvelle, selon Caroline Arnould de CAFPI.

Un avantage pour acheteurs et vendeurs?

Pour les acheteurs, ils ne seront plus dans le flou sur les travaux à réaliser. Pour les vendeurs, l'acheteur ne pourra plus faire baisser le prix autant qu'il le voudrait puisque l'enveloppe de travaux est déjà estimée. Ainsi, selon le réseau d'agences immobilières l'Adresse, les acheteurs vont pouvoir négocier au plus juste les prix. L'audit va ainsi augmenter les marges de négociation sur les passoires, qui vont pourtant déjà de 5 à 20% sur les logements F ou G.

L'autre avantage de cet audit c'est aussi de pouvoir estimer les économies qui seront réalisées grâce à ces travaux. L'enjeux est de convaincre les gens de faire les travaux en chiffrant l'impact de chaque geste sur la facture énergétique. C'est un moyen de rendre plus concret les avantages mais également de convaincre plus facilement des banques de faire un prêt, qui sont plutôt frileuses, aujourd'hui, à financer l'achat d'une passoire thermique.

"On sait exactement l'envelopper des travaux à financer, par l'apport ou dans le plan de financement. C'est quelque chose de bien accueilli par les banquiers pour octroyer des prêts à l'achat de biens un peu moins côtés du point de vue énergétique" estime Caroline Arnould de Cafpi.

Un prix encore incertain

Pour réaliser cet audit, il y a plusieurs possibilités. Il faut demander soit à des diagnostiqueurs et bureaux d'études certifiés, ou à des entreprises qui disposent d'un label RGE, Reconnu Garant de l'Environnement. Mais il risque d'y avoir beaucoup plus de demandes que d'experts disponibles car cet audit engage la responsabilité de celui qui le réalise et vu l'impact qu'il va y avoir sur les prix il y a une certaine frilosité.

Quant aux tarifs, ils ne sont pas encadrés par la loi. Il est ainsi compliqué de savoir réellement ce qu'il en sera. Malgré tout, en moyenne, il faudra compter entre 600 et 700 euros, mais cela dépendra de beaucoup de facteurs dont la taille du logement. En fonction de vos revenus, il sera d'ailleurs possible de bénéficier d'une aide via Ma Prime Rénov' de 300 à 500 euros pour réaliser cet audit. Ce document aura une validité de cinq ans contre dix ans pour le DPE qui fixe la note de votre logement.