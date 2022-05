Besançon: deux collégiens en garde à vue après avoir menacé une enseignante avec une arme

Les deux mineurs perturbaient le cours avant de brandir une arme, qui s'est révélée factice, en direction de leur prof qui tentait de s'interposer. Ils ont ensuite pris la fuite avant d'être vite rattrapés.

Deux mineurs ont été placés mardi en garde à vue après avoir menacé une enseignante avec une arme qui s'est finalement révélée factice dans un collège de Besançon, a-t-on appris mercredi auprès du procureur de la République Etienne Manteaux.



Les faits se sont déroulés au collège des Clairs soleils, a précisé le procureur, confirmant une information du quotidien L'Est républicain. Selon le journal, les deux garçons ont commencé à perturber un cours avant de brandir une arme en direction de l'enseignante qui tentait de s'interposer. L'établissement est situé dans un quartier sensible de Besançon.

Déjà connus des services de police

Les deux mineurs, déjà connus des services de police, se sont enfuis mais ont été arrêtés peu après.



Le parquet devait prolonger mercredi la garde à vue de ces mineurs âgés de "13 ans révolus", a précisé M. Manteaux qui tiendra un point de presse jeudi à 16H00 sur ce dossier.



Selon L'Est républicain, la professeure et la proviseure du collège des Clairs soleils ont porté plainte, ce que n'a pas confirmé le parquet. Le rectorat et l'inspection académique n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AFP dans l'immédiat.